محمد صلاح يقود منتخب مصر أمام تونس.. موعد المباراة

انهى منتخب مصر تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا بنجاح عقب الفوز على أثيوبيا بهدف دون مقابل، في الجولة السادسة والأخيرة، ويستعد المنتخب المصري إلى المباراة الثانية التي يخوضها أمام منتخب تونس وهي المباراة التي سيتواجد فيها النجم المصري محمد صلاح.

والمباراة الثانية ستكون ودية دولية تونس، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين للتحديات القادمة وأبرزها كأس أمم إفريقيا في يناير المقبل.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، برصيد 15 نقطة من الفوز في 5 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة، بينما يتواجد المنتخب التونسي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة، إذ فاز في 4 مواجهات، وتعادل في واحدة، وخسر في واحدة أخرى.

وحسم منتخبا مصر وتونس التأهل رسميًا إلى كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2024 بكوت ديفوار، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر بنظيره التونسي يوم 12 من الشهر الجاري، بإستاد الدفاع الجوي في مصر، وهي المباراة التي سيتواجد فيها صلاح عقب غيابه عن مباراة مصر أمام أثيوبيا بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب المصري.