كواليس غياب صلاح أمام جنوب السودان.. حسام حسن يكشف ما حدث قبل التصفيات

كشف المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، تفاصيل غياب محمد صلاح عن مواجهة جنوب السودان، المقررة ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، مؤكداً أن قرار إراحة قائد الفراعنة لم يكن مفاجئاً، وإنما تم الاتفاق عليه قبل انطلاق التصفيات.

وقال حسام حسن إن محمد صلاح لا يشارك عادة في المباريات التي تُقام على ملاعب من النجيل الصناعي، موضحاً أن الموسم الماضي شهد غيابه عن أكثر من مباراة أقيمت على هذه النوعية من الملاعب.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني كان على علم بالموقف منذ فترة، في ظل الحرص على سلامة اللاعب وعدم المجازفة به على أرضية النجيل الصناعي، مشيراً إلى أن الأمر جاء بناءً على تقرير طبي متعلق بحالة اللاعب.

وقال حسام حسن: "محمد صلاح مش بيلعب على ملاعب نجيل صناعي، والموسم الماضي خير دليل، ولم يلعب أكثر من مباراة على النجيل الصناعي".

وأضاف أن الجهاز الفني كان يتمنى وجود صلاح مع المنتخب في المباراة، باعتباره أحد أهم لاعبي مصر ومن أبرز اللاعبين على مستوى العالم، إلا أن الحفاظ على سلامته كان العامل الأهم في اتخاذ القرار.

وعن بقية عناصر المنتخب، أكد حسام حسن أن سلامة جميع اللاعبين تمثل أولوية للجهاز الفني، وأن كل لاعب يحظى بالأهمية نفسها، معرباً عن ثقته في قدرة المجموعة الموجودة على تحمل المسؤولية وتقديم المستوى المطلوب أمام جنوب السودان.

ويحل منتخب مصر ضيفاً على جنوب السودان، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، بعدما استهل الفراعنة مشوارهم بالتعادل السلبي أمام أنجولا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى.