سبب غريب يمنع مانشستر يونايتد من بيع أي قميص باسم صفقته الجديدة

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن مانشستر يونايتد لم يتمكن من بيع أي قميص باسم المهاجم راسموس هوغلوند حتى الآن لسبب غريب.

أوضحت الصحيفة أنه رغم انضمام الدولي الدنماركي إلى النادي الإنجليزي منذ أكثر من شهر، ولكن لم يتم بيع أي قميص يحمل اسمه حتى الآن.

وذكرت: "عدم توفر الحرف الدنماركي ø لطباعته على القميص وقف عائقاً أمام الجمهور الراغب في شراء قميص الوافد الجديد".

وأكدت أن عدد من المشجعين أبدوا سخطهم على النادي بسبب مشكلة تافهة مثل هذه تتسبب في عدم بيع أي قميص يحمل اسم المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً.

في المقابل أكدت أن مانشستر يونايتد نجح في حل المشكلة الخميس الماضي، مشيرة إلى أنه تم طرح القميص للبيع في متجر النادي.