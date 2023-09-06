تصفيات مونديال 2026: ميسي يعود إلى "التانغو" أمام الإكوادور

يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غدا إلى ممارسة واجبه الدولي في صفوف منتخب بلاده مع انطلاق الرحلة الطويلة ل"البيسيليستي" في تصفيات أميركا الجنوبية نحو بلوغ كأس العالم 2026 وذلك بعد بداية مبهرة في مسيرته في الدوري الأميركي لكرة القدم مع إنتر ميامي. وقبل تسعة أشهر، توج ميسي مسيرته المظفرة بقيادة الأرجنتين الى الفوز بكأس العالم في قطر، ما عزز مكانته كأعظم لاعب في جيله.

منذ تلك الليلة الساحرة في الدوحة، مرت حياة النجم الصغير القامة (36 عاماً) بفترة من الاضطراب. فبعد نهاية غير سعيدة لمسيرته مع باريس سان جرمان الفرنسي، حاول الهلال السعودي اغراءه لكن "البرغوث" قرر فتح صفحة جديدة في مسيرته مع إنتر ميامي. وأثبت ميسي أن هذه الخطوة كانت قرارا ملهما، حيث استقر وعائلته في فلوريدا بسلاسة بينما حقق نجاحا على أرض الملعب بعد ان قاد إنتر إلى أول ألقابه وإلى نهائي كأس الولايات المتحدة.

واعتبر مدرب إنتر مواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو، بان ميسي "تحرر" بعد قيادة الأرجنتين أخيرا إلى كأس العالم العام الماضي بعد إخفاقات مؤلمة عدة في البطولة الكبرى. لكن السؤال المطروح مع انطلاق تصفيات أميركا الجنوبية هذا الأسبوع هو ما إذا كان ميسي سيكون حاضرا عندما تسعى الأرجنتين للدفاع عن لقبها عام 2026 في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بدا وكأن ميسي يصب الماء البارد على هذا الاحتمال في تعليقات أدلى بها في يونيو، قائلًا إنه لا يتوقع اللعب في نهائيات 2026. ومع ذلك، فقد اعترف لاحقًا في مقابلة أجريت معه في يوليو بأنه ليس لديه فكرة واضحة عن الموعد الذي يعتزم فيه التوقف عن مسيرته الدولية. وقال ميسي لوسائل الإعلام الأرجنتينية "حتى أنا لا أعرف متى. سيحدث ذلك عندما يحدث".

من جهة يؤكد مدرب الأرجنتين الفائز بكأس العالم ليونيل سكالوني انه سيكون لميسي مكان بالتأكيد في تشكيلة 2026 اذا اراد ذلك بقوله في يناير الماضي "أعتقد أن ميسي يستطيع التواجد في كأس العالم المقبلة". وأضاف "سيعتمد الأمر كثيرًا على ما يريده، وعلى ما إذا كان يشعر بالارتياح. الباب سيكون مفتوحا دائما. إنه سعيد في الملعب وسيكون الأمر رائعا للغاية بالنسبة لنا".

وتبدو الارجنتين بتشكيلتها القوية شبه ضامنة للتأهل بعد رفع عدد المنتخبات الى 48 في النسخة القادمة على ان تتأهل ستة منتخبات من اصل 10 من اميركا الجنوبية الى النهائيات مع امكانية تأهل منتخب سابع عبر الملحق. وتبدأ رحلة ميسي والأرجنتين في التصفيات بمواجهة الإكوادور على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس غدا، قبل أن يواجه بوليفيا في لاباز الثلاثاء المقبل.