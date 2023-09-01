نجم منتخب المغرب في المونديال ينتقل إلى مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير إنجليزية أن نجم منتخب المغرب سفيان مرابط اقترب كثيراً من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وبالتحديد فريق مانشستر يونايتد، وذلك بعد فترة كبيرة من المفاوضات، حيث ارتبط اسم اللاعب من الانتقال إلى العديد من الأندية وذلك عقب تألقه في بطولة كأس العالم مع المنتخب المغربي والوصول إلى المربع الذهبي في البطولة.

وذكر حساب رابطة الدوري الإنجليزي في موقع "أكس تويتر سابقاً"، أن سفيان أمرابط أنهي الجزء الأول من الفحص الطبي في فلورنسا، مشيرة إلى أن اللاعب سيسافر اليوم إلى مانشستر يوناتيد".

وكان خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، قد ذكر في وقت سابق أن صفقة انتقال سفيان مرابط، تمت لفريق مانشستر يونايتد، مع وجود أخبار عن انتقال اللاعب إلى فولهام، ولكن رغبة اللاعب كانت في الانتقال إلى النادي الإنجليزي العريق مانشستر يونايتد.

وشارك سفيان مرابط (26 عاما) الموسم الماضي مع فريقه في الدوري الإيطالي بـ 29 مباراة وهو لاعب وسط ارتكاز،