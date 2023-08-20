ميسي الأسطوري بالبصمة "44".. الأكثر تتويجاً في عالم الكرة من بوابة "إنتر ميامي"

بات النجم الأسطوري ليونيل ميسي اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ كرة القدم، بعد رفعه الكأس الـ 44 في مسيرته الكروية الممتدة بين عامي 2004 و2023، بعد قيادته فريقه الجديد "إنتر ميامي" للقبه التاريخي الأول والفوز بكأس الدوري الأميركي-المكسيكي، بالتغلب على فريق ناشفيل بركلات الترجيح (10-9)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

ونجح ميسي في هز الشباك في جميع المباريات السبعة، وقيادته فريق "إنتر ميامي" بسجلٍ خالٍ من الهزيمة للظفر بكأس الدوري الأميركي المكسيكي، ليؤكد ميسي تأثيره الكبير على فريق "إنتر ميامي" منذ وصوله الشهر الماضي.

وافتتح ميسي التسجيل في 23 بأسلوبه المعتاد والتسديد من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يعاد ناشفيل النتيجة في الدقيقة 57 من المباراة.

وتتجه أنظار عشاق الفريق الأميركي بعد تحقيق حلم اللقب الأول، إلى بطولة الدوري التي يتذيل فيها "إنتر ميامي" ترتيب القسم الشرقي بعد 11 مباراة متتالية دون أي انتصار.