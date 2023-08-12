«ديربي الرياض» في نهائي بطولة العرب.. ورونالدو يطلب لقبه الأول

يبحث النصر بقيادة هدافه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن لقبه الأول في كأس الملك سلمان للأندية العربية في كرة القدم، والأول أيضاً بشكل عام لرونالدو منذ انتقاله إلى النصر في يناير الماضي في صفقة قياسية، وذلك عندما يلاقي النصر اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في العاصمة السعودية الرياض، غريمه التقليدي الهلال حامل لقب 1994 و1995. واختبرت الأندية السعودية صفقاتها العالمية خلال البطولة، حيث حضرت ثلاث منها في نصف النهائي عبر الهلال والنصر والشباب، إلى جانب الشرطة العراقي.

ويضم الفريقان نخبة من النجوم العالميين، فإلى جانب رونالدو، تعاقد النصر الذي يشرف عليه البرتغالي لويس كاسترو، مع المهاجم السنغالي ساديو مانيه، ولاعبي الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس. وفي المقابل تضم صفوف الهلال، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيش، والسنغالي كوليبالي، إلى جانب لاعبيه البارزين أمثال سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم وآخرين.