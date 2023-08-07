نيمار يعتزم الرحيل عن باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية في فرنسا اليوم الاثنين أن النجم البرازيلي نيمار أبلغ باريس سان جيرمان بطل فرنسا برغبته في الرحيل عن النادي.

ولم يكشف سان جيرمان عن الأمر علنية، كما أشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إي ميديا) إلى أن نيمار المرتبط بعقد مع سان جيرمان حتى 2025، لم يخبر مسؤولي النادي بشكل رسمي عن رغبته في الرحيل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الإسباني لويس إنريكي المدرب الجديد لسان جيرمان ، سيعتمد على نيمار في الموسم الجديد، في الوقت الذي رفض فيه النادي بيع نجمه الأخر كيليان مبابي، الذي يحظى باهتمام منذ فترة طويلة من جانب ريال مدريد الإسباني.

وكان نيمار انضم إلى سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو قادما من برشلونة الإسباني في 2017.

وتوج نيمار مع سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي خمس مرات لكنه فشل في التتويج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي فاز به مع برشلونة في 2015.

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