ضربة قوية لبرشلونة بعد إصابة أولمو وغيابه عن الملاعب لـ4 أسابيع

قال برشلونة ‌المنافس ​في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إن لاعب خط وسطه داني أولمو سيغيب عن الملاعب نحو أربعة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة لساقه اليسرى خلال خسارة ‌الفريق 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري ‌أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وأجبر اللاعب الدولي ‌الإسباني على ‌مغادرة الملعب في الدقيقة 27 بعد اصطدامه ​بلاعب خط ‌وسط ​باريس سان جيرمان فيتينا، ولم يتمكن من مواصلة المباراة، قبل أن يحل ​محله فيرمين لوبيز.

وقال برشلونة في بيان "أكدت الفحوصات الطبية أن داني أولمو يعاني من إصابة في العضلة الضامة اليسرى. ومن المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة شهر تقريبا".

وتعد هذه ‌الإصابة ضربة قوية لفريق المدرب هانز فليك، ​إذ من المقرر أن يغيب أولمو عن مباراة القمة ضد ريال مدريد يوم ​الأحد.