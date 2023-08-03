رأسية رونالدو تطيح بالزمالك من البطولة العربية

سجل كريستيانو رونالدو هدفا قرب النهاية ليتأهل النصر إلى دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع الزمالك الذي ودع البطولة.

وأدرك رونالدو التعادل للعملاق السعودي بضربة رأس بعدما تقدم أحمد سيد (زيزو) من ركلة جزاء.

ورفع النصر رصيده إلى خمس نقاط ليتأخر بنقطتين عن منافسه المحلي الشباب متصدر المجموعة الثالثة.

وحل الزمالك ثالثا وله أربع نقاط، وتذيل الاتحاد المنستيري التونسي المجموعة دون أي نقاط.

ويلعب النصر أمام الرجاء المغربي في دور الثمانية.

وقال كريستيانو رونالدو لقناة شركة الرياضة السعودية «إس.إس.سي» عبر مترجم «التعادل مهم للغاية وكان سيأهلنا. لعبنا ضد فريق منظم ونحن نتحسن مع الوقت».

وأبلغ خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك مؤتمرا صحفيا «فخور بفريقي. قللنا خطورة النصر ولم يكن له العديد من الفرص لكن هذه كرة القدم».

وقال محمود عبد الرازق (شيكابالا) «قدمنا مباراة جيدة ونفذنا كل تعليمات المدرب».

وأضاف قائد الزمالك «اللاعبون الكبار مثل رونالدو يحتاجون لفرصة واحدة لإنهاء المباراة حتى لو لم يلعبوا جيدا طوال اللقاء. لم نركز للحظة واحدة استغلها رونالدو ليسجل وينهي المباراة».

وتابع «(فارق) القيمة التسويقية كبير بين الفريقين لكن نحن الزمالك ونملك تاريخا ولعبنا بالإرث الذي صنعه من كان قبلنا. سنبني على ما حققناه في هذه البطولة للموسم المقبل».