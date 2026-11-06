مدرب البرتغال: قد أكون عجلت باعتزال رونالدو لكنني لا أشعر بالذنب

أقر مدرب منتخب البرتغال جورجي جيسوس باحتمال أن يكون قد عجّل بقرار كريستيانو رونالدو اعتزال اللعب الدولي، لكنه رفض تحميل نفسه مسؤولية رحيل قائد المنتخب، مؤكداً أن القرار يعود إلى اللاعب وحده وأنه لا يشعر بأي ذنب تجاهه.

وجاءت تصريحات جيسوس، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه قائمة تضم 28 لاعباً استعداداً لمواجهتي الدنمارك وويلز يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في دوري الأمم الأوروبية، بعد يوم واحد من إعلان رونالدو (41 عاماً) اعتزاله الدولي.

وهيمن قرار اعتزال رونالدو على أسئلة الصحافيين، في ظل الخلاف الذي نشب بينه وبين مدربه خلال معسكر المنتخب السابق، بعدما اعترض على عدم إشراكه أمام النرويج رغم مطالبته بالإحماء طوال الشوط الثاني.