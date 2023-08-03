منتخب المغرب يصنع التاريخ ويبلغ دور الـ16 لكأس العالم للسيدات

كان المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على موعد مع التاريخ بعدما تأهل للمرة الأول لدور الـ16 في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

وتغلب منتخب المغرب 1 / صفر على منتخب كولومبيا اليوم الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات، التي شهدت أيضا تعادل منتخب ألمانيا مع كوريا الجنوبية 1/1.

وحجز المنتخب المغربي مقعده في الأدوار الاقصائية بمونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخه بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف خلف منتخب كولومبيا، المتصدر، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وجاء منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد أربع نقاط ليودع المسابقة مبكرا من مرحلة المجموعات في حين قبع منتخب كوريا الجنوبية في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة.

وفي مدينة بيرس، أحرزت أنيسة لحماري هدف منتخب المغرب الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول إثر متابعتها لركلة جزاء أهدرتها غزلان الشباك.

وفي المباراة الأخرى، تعادل منتخب ألمانيا 1/1 مع كوريا الجنوبية.

وبادر المنتخب الكوري بالتسجيل مبكرا عن طريق تشو سو هيون في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل المنتخب الألماني بواسطة ألكسندرا بوب في الدقيقة 42.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي في دور الـ16 مع نظيره الفرنسي، متصدر ترتيب المجموعة السابعة، يوم الثلاثاء القادم، فيما يلتقي منتخب كولومبيا مع نظيره الجامايكي بذات الدور.