بايرن ميونيخ يقهر ليفربول في الدقيقة الأخيرة

انتزع فريق بايرن ميونيخ الألماني، انتصاراً مثيراً في الدقيقة الأخيرة على حساب ليفربول الإنجليزي بنتيجة (4-3)، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب "سنغافورة الوطني" ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وبادر ليفربول للتسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية عبر لاعبه الهولندي كودي جاكيو، قبل أن يضيف مواطنه فيرجيل فان دايل الهدف الثاني في الدقيقة 28، إلا أن سرعان ما تمكن بايرن ميونيخ من استعادة اتزانه، والعودة باللقاء من جديد بتسجيل هدفين متتالية عبر سيرج غنابري، وليروي ساني في الدقيقتين 33 و42 على الترتيب، منهياً الشوط الأول بالتعادل (2-2).

واستعاد ليفربول التقدم مجدداً بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 66 عبر لاعبه الكولومبي لويس دياز، لتحمل الدقيقة 80 عنوان التعادل مجدداً لبايرن عبر هدف لنجمه جوسيب ستانيشيتش، لتذهب المباراة إلى الوقت المحتسب بدل الضائع الذي شهدت الدقيقة الأولى منه تسجيل فرانس كراتزيغ الهدف الرابع للفريق الألماني والفوز بالمباراة