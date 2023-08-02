نجم ريال مدريد السابق مارسيلو يكسر قدم لاعب أرجنتيني بطريقة مروعة (فيديو)

طُرد الدولي البرازيلي السابق ولاعب فلومينينسي، مارسيلو، ليغادر الملعب باكياً بعدما تسبب في إصابة مروعة لمنافسه لوسيانو سانشيز لاعب أرجنتينوس جونيورز، خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس لكرة القدم في بوينس أيرس الليلة الماضية.

وكان مارسيلو يحاول المرور من سانشيز بطريقته المعتادة في المراوغة لكن قدمه دهست ساق اللاعب الأرجنتيني التي حدث لها التواء بزاوية مروعة ليسقط على الأرض وهو يصرخ من الألم.

وقال أرجنتينوس جونيورز إن "سانشيز نُقل إلى مستشفى لتلقي العلاج"، مضيفاً أن النادي سيصدر بياناً في وقت لاحق حول آخر مستجدات إصابة اللاعب.

وكتب مارسيلو على انستغرام "عشت اليوم واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي.

"لقد أصبت زميلاً لي عن غير قصد. أتمنى له سرعة الشفاء".

كما نشر ناديه البرازيلي رسالة دعم ومساندة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم تويتر.

وجاء في البيان "يعرب فلومينينسي عن تضامنه مع اللاعب في هذا الوقت العصيب ويتمنى الشفاء العاجل لمدافع أرجنتينوس جونيورز لوسيانو سانشيز الذي أصيب في لعبة مشتركة الليلة".

وانتهت مباراة ذهاب دور الـ16 بالتعادل 1-1 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

Horrible ! 😨



Marcelo sur Luciano Sanchez cette nuit en Argentine. 🤕



On espère que le défenseur de 29 ans pourra rejouer au foot. 🙏❤️pic.twitter.com/29rQV7SIpM — MercaFoot (@MercaFoot_) August 2, 2023