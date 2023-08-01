مبابي يصدم برشلونة.. رفض الانتقال إلى كامب نو في صفقة تبادلية



قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إن نادي باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع جناح برشلونة عثمان ديمبيلي لضمه بعقد لمدة خمسة مواسم وبأجر سنوي صافي يبلغ 20 مليون يورو، بينما تلقى برشلونة صدمة قوية برفض كيليان مبابي الانضمام إلى صفوفه

ويتوقف رحيل اللاعب من برشلونة على توصل النادي الباريسي لاتفاق مع البرسا.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 50 مليون يورو، ولكنها ستصبح في أول أغسطس 100 مليون يورو.

ويجري محامو الناديين مفاوضات منذ الأحد الماضي حول رحيل ديمبيلي.

وأشارت لو باريزيان إلى أنه تم تسريع العملية بعدما أبلغ وكيل للاعب لم يتم الكشف عن هويته، نادي باريس سان جيرمان بأن برشلونة مستعد لمبادلة ديمبيلي والإسباني غافي والبرازيلي رافينيا مقابل التعاقد مع كيليان مبابي، ولكن الأخير رفض الانتقال إلى كامب نو.

وجعل هذا رئيس نادي سان جيرمان ناصر الخليفي يستكشف وكيل ديمبيلي عن إمكانية الانضمام لصفوف سان جيرمان.

كما رفض النادي الباريسي الصفقة التبادلية المقترحة من النادي الكاتالوني.