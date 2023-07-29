موعد "كلاسيكو" ريال مدريد وبرشلونة في أميركا والقنوات الناقلة

يلتقي ريال مدريد مع برشلونة في أهم المباريات التحضيرية للموسم الكروي الجديد بصيف 2023، خلال جولة الفريقين في أميركا.

تقام مواجهة ريال مدريد ضد برشلونة على ملعب AT&T في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس، في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد الموافق 30 يوليو.

وتنقل قناة أبوظبي الرياضية 1 القمة المرتقبة التي ستنطلق في الساعة 1 صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وستشهد المباراة مشاركة نجوم الفريقين في "الكلاسيكو" الودي، لتحقيق المتعة الكاملة لحوالي 80 ألف متفرج قاموا بحجز تذاكر المباراة قبل أسابيع طويلة.

وحقق ريال مدريد الفوز على ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في أول مباراتين وديتين له في رحلته إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال صيف 2023.

انتهت المباراة الأولى بفوزه على ميلان بنتيجة 3/2 بعد أن كان متأخراً في الشوط الأول بهدفين دون رد، وفي المباراة الثانية استطاع حسمها بهدفين دون رد رغم المقاومة الكبيرة من مانشستر يونايتد.

أما برشلونة فقد افتتح مشواره التحضيري بهزيمة نادي فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 2-0، على ملعب نيو ناشونال في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 6 يوليو الماضي، وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة أُلغيت مباراة له أمام يوفنتوس بسبب انتشار فيروس مفاجئ بين عناصر البرسا.

وخسر برشلونة مباراته الودية الأولى في أميركا أمام أرسنال بنتيجة 3/5، مع الإشارة إلى أنه تقدم في النتيجة بهدفين لهدف خلال الشوط الأول.