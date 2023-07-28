جمهور مانشستر يونايتد يواصل الاحتجاج على عائلة غليزرز.. محاولات البيع إلى قطر مستمرة

لا تزال المفاوضات جارية بشأن البيع المحتمل لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، والذي تقدم بعرض الشهر الماضي لشراء نسبة 100% من أسهم النادي، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه احتجاجات مشجعي الفريق ضد عائلة غليزرز المالكة للنادي.

كما عرض الملياردير البريطاني جيم راتكليف، مالك شركة (إينيوس)، شراء جزء كبير من أسهم النادي وهو ما سيسمح باستمرار بعض تمثيل الملاك الحاليين.

وكانت "مجموعة 1958"، وهي منظمة مشجعي المان يونايتد، اتفقت على تنظيم سلسلة من الاحتجاجات ضد عائلة غليزرز في بعض المباريات في الموسم الماضي، بما فيها مباريات مهمة مثل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وهذا الصيف كانت هناك احتجاجات كبيرة في ملعب أولد ترافورد جاءت بالتزامن مع الإعلان عن القميص الجديد للشياطين الحمر في الموسم الجديد.

ومنذ عرض النادي للبيع في نوفمبر الماضي كانت قطر وراتكليف أكبر المهتمين بشرائه.

وفي السابع من يونيو الماضي تقدمت قطر، من خلال الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، بعرض خامس -بنظرية "القبول أو الرفض" لمحاولة شراء نادي مانشستر يونايتد وفي حال رفضه ستصرف النظر عن اهتمامها بالنادي الإنجليزي.

ووفقاً للصحافة البريطانية، فإن هذا العرض -على الرغم من كونه أفضل من سابقه- لم يصل لـ6 مليارات جنيه إسترليني (6.700 مليون يورو) التي طلبتها عائلة غليزرز المالكة للتنازل عن النادي.

يذكر أن عائلة غليزرز استحوذت على النادي الإنجليزي في مايو عام 2005 مقابل 924 مليون يورو في صفقة أثارت جدلاً واسعاً.