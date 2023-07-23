مواعيد وتوقيت مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم للسيدات

تتجه أنظار الجمهور المغربي والعربي خلال الفترة الحالية صوب أستراليا ونيوزيلندا، حيث تُجرى النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم للسيدات 2023، التي تعرف مشاركة منتخب المغرب للمرة الأولى في تاريخه.

كما تُعتبر مشاركة سيدات المغرب في كأس العالم، سابقة في تاريخ كرة القدم العربية، إذ أنها المشاركة الأولى لمنتخب عربي في مونديال السيدات.

وأوقعت القرعة سيدات المغرب في المجموعة الثامنة، مع منتخبات ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

مواعيد مباريات منتخب المغرب

يقص منتخب المغرب للسيدات شريط مشاركته المونديالية بمواجهة منتخب ألمانيا وصيف بطل أوروبا في المباراة التي ستُجرى بمدينة ملبورن، الاثنين 24 يوليو 2023، الساعة 12:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، 9:30 صباحاً بتوقيت المغرب.

كما سيُلاقي منتخب المغرب في مباراته الثانية نظيره الكوري الجنوبي وصيف بطل آسيا، الأحد 30 يوليو 2023، الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، 5:30 بتوقيت المغرب.

وتختتم سيدات المغرب مباريات دور المجموعات بمواجهة كولومبيا وصيف بطل أميركا الجنوبية، الخميس 3 أغسطس 2023، الساعة 14:00 بتوقيت الإمارات، 11:00 بتوقيت المغرب.

جدير بالذكر أن منتخب المغرب حجز بطاقة تأهله إلى نهائيات كأس العالم بعد احتلاله وصافة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أُقيمت بالممكلة المغربية، عقب خسارة النهائي أمام جنوب إفريقيا 2-1.