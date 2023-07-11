الأهلي بطلاً للدوري المصري للمرة الـ 43

توج النادي الأهلي رسمياً بلقب الدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه.

وحسم الأهلي اللقب رغم تبقي 5 مباريات له من عمر المسابقة، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز 2-1.

وتتبقى للأهلي 5 مباريات أمام الزمالك، "المقاولون"، حرس الحدود، بيراميدز، والمصري.

واستعاد الأهلي لقبه المفضل الذي ابتعد عنه آخر موسمين واستقر لدى غريمه التقليدي الزمالك.

وواصل الأهلي بهذا التتويج موسمه المذهل مع مدربه السويسري، وإضافة اللقب الخامس بعد لقبي السوبر المصري على حساب الزمالك ثم بيراميدز، وكأس مصر أمام بيراميدز أيضاً، ثم اللقب الإفريقي الـ11 في تاريخه في عقر دار الوداد البيضاوي المغربي.