مُثقلة بالغيابات.. قطر تواجه بنما في ربع نهائي كأس كونكاكاف الذهبية

سيحاول المنتخب القطري، المثقل بالغيابات النوعية، تكرار تأهله إلى نصف نهائي كأس كونكاكاف الذهبية لكرة القدم، عندما يواجه نظيره البنمي الأحد (الساعة 3:00 فجراً) في تكساس، في المسابقة التي يشارك فيها مدعواً وتستمر في الولايات المتحدة الأميركية وكندا حتى 16 يوليو الجاري.

وتلتقي المكسيك حاملة اللقب ثماني مرات وكوستاريكا في المباراة التالية السبت أيضًا في دالاس، فيما ستكون كندا أمام مواجهة نارية مع الولايات المتحدة حاملة اللقب الأحد في سينسيناتي التي ستحتضن أيضًا لقاء غواتيمالا مع جامايكا في اليوم عينه.

وكان "العنّابي" حلّ ثالثاً بعد خسارته أمام الولايات المتحدة بهدف وحيد، في نصف نهائي النسخة الماضية التي توّج بها منتخب بلاد العم سام للمرة السابعة في تاريخه.

وضمن المنتخب القطري مقعده في دور الثمانية، بعد فوز ثمين ونادر على المكسيك متصدرة المجموعة الثانية والتي رافقها بعدما حل ثانياً.

وفيما يأمل الجهاز الفني لـ"الأدعم" بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش عودة المعز علي، هداف النسخة الماضية (4 اهداف)، بعد تعافيه من شدّ عضلي أبعده عن المباريات الثلاث الماضية، تتصدّر الغيابات الكثيرة لنجوم قطر في الدور الأول، مواجهة بنما، وأبرزها للحارس المتألق مشعل برشم، وكلا من القائد أحمد فتحي، محمد وعد، طارق سلمان وتميم منصور مفتاح، بسبب تراكم الإنذارات، فضلاً عن يوسف عبد الرزاق لطرده اثر تدافع بعد نهاية المباراة مع هندوراس.

ووفقاً للوائح اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكاف)، لا تسقط الإنذارات بعد نهاية الدور الأول.

وفيما أكد لاعب الوسط مصطفى مشعل الذي سيعتمد عليه كيروش كثيرًا في خط الوسط، أن المنتخب يتطور مباراة بعد الأخرى، لفت زميله عاصم مادبو، إلى أن العنابي سيتسلح بالإرادة والعزيمة واللعب بروح قتالية لتحقيق الفوز وتجاوز الغيابات.

كيروش يواصل التحفيز

على طريقته، جدّد البرتغالي المحنّك تحفيز لاعبيه عبر منصّاته في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما تحقق كان نتيجة جهد وموقف لمنتخب كبير.

وقال كيروش (70 عاماً) "النتيجة مكافأة لإرادة الفوز والروح القتالية رغم كل الصعاب".

وأضاف المدرب الذي طبع الدور الأول بانتقاداته للحكام، "بالتأكيد، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه لنكون حيث نريد أن نكون".

وتابع "(...) دعونا نحافظ على تواضعنا ونستعد للمرحلة التالية".

وبعد المشاركة المخيبة في كأس العالم على ارضها والخروج من دور المجموعات دون أي فوز أو تعادل، تمثل مشاركة المنتخب القطري في الكأس الذهبية بروفة إعداد قوية للمرحلة المقبلة المزدحمة بالاستحقاقات المهمة، وأبرزها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا التي يستضيفها، حامل اللقب، في الدوحة مطلع العام المقبل.

بدوره، اعتبر مدرب بنما الإسباني توماس كريستيانسن، بعد التعادل مع السلفادور في الجولة الأخيرة، أن منتخبه حقق هدفه في الدور الأول باحتلال صدارة المجموعة.

وتصدرت بنما التي نالت وصافة البطولة مرتين سابقًا في 2005 و2013، مجموعتها بعد فوزين متتاليين على كوستاريكا ومارتينيك وتعادل مع السلفادور.

وتحت قيادة كريستيانسن، تواجه بنما التي تتقدّم قطر مركزاً واحدًا في التصنيف العالمي (57 مقابل 58)، بطل آسيا للمرة الثانية في الكأس الذهبية بعد لقاء أول جمعهما في 14 تموز/يوليو 2021، وانتهى بالتعادل (3-3) في استهلالية مبارياتهما في دور المجموعات، وحينها وقّع أهداف العنابي، بقيادة المدرب السابق فيليكس سانشيس، الثلاثي أكرم عفيف، المعز علي وحسن الهيدوس توالياً.

وتعوّل بنما في مشاركتها الحادية عشرة، العاشرة توالياً، على جناحها الأيمن يويل بارسيناس (29 عاماً)، أحد نجوم الدور الأول الذي احترف سابقاً في جيرونا وريال أوفييدو الإسبانيين، ويلعب حالياً مع ماساتلان المكسيكي، كما تعتمد على جناحها الأيسر اسماعيل دياز (26 عاماً) المحترف في أونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي.