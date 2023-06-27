المغربي عموتة مديراً فنياً لمنتخب الأردن

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم تعيين المغربي حسين عموتة مديراً فنياً لمنتخب بلاده خلفا للعراقي عدنان حمد.

وقال الاتحاد الاردني في بيان على موقعه الرسمي «قررت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، تعيين المدرب المغربي حسين عموتة مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطني الأول، لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024».

وينتظر أن يقدم الاتحاد المدرب الجديد للنشامى خلال الشهر المقبل، مع الإعلان عن الطاقم الفني والإداري والطبي المعاون وفقاً لتوصية عموتة.

ويتمتع عموتة بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات اللافتة أبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي الوداد البيضاوي (2017)، وكأس الاتحاد الإفريقي مع الفتح الرباطي (2010)، الى جانب العديد من الألقاب المحلية مع السد القطري (الدوري عام 2013 والكأس المحلية 2014 و2015 وكأس الشيخ جاسم 2014) والوداد (الدوري عام 2017) والفتح (الكأس المحلية 2010)، وآخرها قيادته الجيش الملكي للقب الدوري المغربي هذا الموسم.

كما قاد عموتة منتخب بلاده الى لقب كأس أمم أفريقيا للمحليين عام 2020.

وكان الاتحاد وجه في وقت سابق شكره وتقديره للجهاز الفني السابق بقيادة حمد وطاقمه المعاون، مع انتهاء تعاقدهم معه.

وثمن الاتحاد الجهد الكبير الذي بذله الجهاز الفني للنشامى بقيادة حمد، على امتداد الفترة الماضية «وما تحقق خلاله من منجزات ونتائج، تعزز مساعي الارتقاء وتطوير منظومة كرة القدم الأردنية».