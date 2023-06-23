والدة زياش كلمة السر في انتقاله من أوروبا إلى السعودية

حسم النجم المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، موقفه النهائي من العرض الذي توصل إليه مع مسؤولي نادي النصر السعودي، للدفاع عن قميص الفريق بداية من الموسم الكروي المقبل، بعد تأييد كبير من والدته التي كانت ترغب سابقاً في انتقاله إلى دوري عربي، وكذلك اللعب إلى جوار الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يرتدي القميص الأصفر منذ الموسم الماضي.

وكان زياش الذي تألق في نهائيات كأس العالم «قطر 2022»، وقاد المغرب لتحقيق إنجاز إفريقي وعربي غير مسبوق باحتلال المركز الرابع، قد ظل خارج حسابات الطاقم الفني لـ«البلوز» طوال الفترة الماضية، التي عرفت وجوده بشكل شبه دائم على كرسي الاحتياط.

وقالت مصادر لـ«الإمارات اليوم»: «إن زياش عقد اجتماعاً مع بعض مسؤولي نادي النصر بالعاصمة لندن، مباشرة بعد عودته من المعسكر الأخير لمنتخب بلاده، ووافق رفقة وكيل أعماله على العرض السعودي، كما تلقى موافقة أولية من إدارة تشيلسي للرحيل إلى الدوري السعودي، في انتظار الاتفاق على جميع التفاصيل المالية بين الأطراف الثلاثة». وحسب المصادر نفسها، فإن زياش صاحب الـ30 عاماً، أعطى موافقته للانتقال إلى نادي النصر «العالمي»، وسيُوقع على العقد، علماً بأن والدته كانت من أبرز المؤيدين له لخوض تجربة جديدة في دوري عربي، كما أنه قد أخبر وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الأول بقراره.

وأوضحت المصادر أن «والدة زياش كانت ترغب بشدة في انتقال ابنها إلى السعودية، رغم أنها لا تعرف الكثير عن كرة القدم ،ولم يسبق لها أن تدخلت في اختياراته خلال السنوات الماضية، لكنها هذه المرة ترغب في الاستقرار معه في السعودية».

وأضافت المصادر أن «العقد الذي تم الاتفاق عليه بين زياش وإدارة النصر يمتد إلى صيف عام 2026، ليقطع بذلك (العالمي) الطريق على أندية أوروبية

عدة كانت تسعى إلى التعاقد مع زياش، أبرزها ميلان الإيطالي وآياكس أمستردام الهولندي ». يذكر أن عقد حكيم زياش مع تشيلسي يمتد إلى صيف عام 2025، وكان النجم المغربي قريباً من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الشتوي الماضي.

■ زياش أخبر مدرب المغرب الركراكي بقراره.

■ «العالمي» قطع الطريق على ميلان وآياكس.