بعد نقله من السعودية.. رالي داكار 2027 في البرتغال والمغرب

تُقام نسخة عام 2027 من رالي داكار بشكل استثنائي في البرتغال والمغرب خلال يناير المقبل، وفق ما أعلن المنظمون أمس، وذلك بعدما اضطروا الأسبوع الماضي إلى إلغاء إقامة السباق في السعودية بسبب التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت شركة «أماوري سبورت» المنظمة للحدث في بيان، أنه «على خلفية التطورات الأخيرة في المملكة العربية السعودية»، تقرر نقل منافسات عام 2027 بصورة استثنائية إلى أوروبا وإفريقيا، على أن يعود الرالي إلى الأراضي السعودية عام 2028 احتفالاً بنسخته الـ50.

وأضاف المنظمون أن النسخة الـ49 من الرالي ستُشكّل المحطة الافتتاحية لموسم 2027 من بطولتي العالم للراليات الصحراوية، التابعتين للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والاتحاد الدولي للدرّاجات النارية (اف اي ام).

وتابع البيان «ستتضمن المنافسات مرحلة استعراضية تمهيدية تليها 12 مرحلة، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 23 يناير، على مسار ينطلق من مدينتي لولي وفارو في البرتغال وصولاً إلى مراكش في المغرب».

وللمرة الأولى منذ عام 2007، يعود رالي داكار الصحراوي إلى القارة الإفريقية، بعدما كانت النسخة الأولى من السباق الذي عُرف باسم «باريس-داكار»، قد أُطلقت عام 1978.