ملّاك تشلسي يستحوذون على نادٍ فرنسي

أعلن الكونسورتيوم الأميركي "بلوكو" الذي اشترى نادي تشلسي الإنجليزي العام الماضي، استحواذه الأربعاء على نادي ستراسبورغ من دوري الدرجة الأولي الفرنسي، مشيراً إلى أنه سيترك رئيسه مارك كيلر على رأس الفريق.

وقال الصندوق الأميركي في بيان "تمثل هذه الاتفاقية فصلاً جديداً في تاريخ النادي حيث يلتزم الكونسورتيوم (مجموعة ملاك النادي) بتسريع الاستثمارات المستدامة في نمو النادي".

وأضاف أن ذلك يشمل "الفريق الأول والأكاديمية، في استمرارية المشروع الذي نفذه مارك كيلر الذي سيبقى رئيس النادي مدعوماً بفريق إدارته الحالي".

وبات ستراسبورغ خامس أندية الدرجة الأولى الفرنسية المستحوذ عليها من مالكين أميركيين، بعد مرسيليا، ليون، تولوز، ولوهافر.