القيمة السوقية لنابولي وانترميلان تواصل ارتفاعها.. وميلان يتراجع

واصلت القيمة السوقية لكل من ناديي نابولي وانتر ميلان الإيطاليين ارتفاعها في ظل ما حققه كل منهما من نتائج في الموسم المنقضي، ليحافظ نابولي على صدارة الفرق الإيطالية الأعلى قيمة سوقية وينتزع انتر ميلان المركز الثاني بالقائمة.

واستفاد نابولي مجددا من فوزه بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي، للمرة الأولى منذ 1990، وارتفعت القيمة السوقية للفريق بنسبة 1.8 % بالتقييم الجديد الصادر عن موقع «ترانسفير ماركت» العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين والفرق.

كما شهدت نفس النسخة من التقييم ارتفاعا في القيمة السوقية لفريق انتر ميلان بنسبة 4.1 % عما كانت عن النسخة السابقة، التي صدرت في الأول من يونيو الحالي. واستفاد انتر ميلان بشكل كبير من وصوله إلى المباراة النهائي لدوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، وإن خسر الفريق أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في النهائي.

وارتفعت القيمة السوقية لفرق الدوري الإيطالي مجتمعة من 4.63 مليار يورو إلى 4.68 مليار يورو بنسبة 1.3 %.

وتصدر نابولي قائمة فرق الدوري الإيطالي من حيث القيمة السوقية برصيد 640.5 مليون يورو مقابل 556.55 مليون يورو لانتر ميلان الذي انتزع المركز الثاني من جاره ميلان؛ حيث تراجعت القيمة السوقية لميلان من 547.25 مليون يورو إلى 542.35 مليون يورو (بنسبة تراجع بلغت 0.9 %).

وكان أودينيزي هو صاحب النسبة الأكبر في ارتفاع القيمة السوقية بالتقييم الجديد؛ حيث ارتفعت قيمته بنسبة 15.7 % (من 143.05 إلى 165.5 مليون يورو).

وأشار تقرير «ترانسفير ماركت» إلى أن نابولي بدأ الموسم المنقضي بقيمة سوقية لفريقه بلغت 434.7 مليون يورو بفارق أكثر من 200 مليون يورو عما وصلت إليه القيمة السوقية الحالية للفريق. واستفاد نابولي بشكل كبير من الارتفاع الهائل في القيمة السوقية لمهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي توج هدافا للدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.

وارتفعت القيمة السوقية لأوسيمين 20 مليون يورو أخرى عما كانت عليه في التقييم السابق، لتبلغ 120 مليون يورو ليحتل اللاعب صدارة لاعبي الدوري الإيطالي من حيث القيمة السوقية. وحطم أوسيمين الرقم القياسي السابق لأعلى لاعبي المسابقة من حيث القيمة السوقية منذ بداية إصدار تقييمات القيمة السوقية من قبل «ترانسفير ماركت» في 2004.

وكان الإسباني باولو ديبالا /29 عاما/ هو صاحب الرقم القياسي السابق حيث ارتفعت قيمته السوقية في 2018 إلى 110 ملايين يورو، عندما كان لا يزال لاعبا في يوفنتوس.

وأصبح أوسيمين حاليا في قائمة أعلى 5 لاعبين في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث يأتي خلف الفرنسي كيليان مبابي (180 مليون يورو) مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي إيرلنج هالاند (170 مليون يورو) لاعب مانشستر سيتي والبرازيلي فينيسيوس جونيور (150 مليون يورو) مهاجم ريال مدريد الإسباني، وبالتساوي مع الإنجليزي جود بيلينجهام (120 مليون يورو) المنتقل من بوروسيا دورتموند الألماني إلى ريال مدريد.

واحتل البرتغالي رافاييل لياو مهاجم ميلان المركز الثاني بقائمة لاعبي الدوري الإيطالي الأعلى قيمة سوقية، بعدما ارتفعت قيمته من 80 إلى 90 مليون يورو مقابل 85 مليون يورو للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان، والذي يقتسم المركز الثالث في القائمة مع الجورجي خفيشا كفارتسخيليا لاعب نابولي، حيث حافظ الأخير على قيمته السوقية عند 85 مليون يورو.

