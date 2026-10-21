619 مليون يورو صادرات إيطاليا إلى الإمارات في المياه والطاقة والبيئة خلال 7 أشهر

تشارك 43 شركة إيطالية، من بينها شركات ناشئة، في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي انطلق، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن جناح وطني تنظمه وكالة التجارة الإيطالية عبر مكتبها في دبي.

وتأتي المشاركة امتداداً لتعاون الوكالة مع المعرض المستمر منذ أكثر من 15 عاماً، بهدف إتاحة الفرصة للشركات الإيطالية للتواصل مع المشترين ومطوري المشاريع، واستكشاف فرص الشراكة التجارية في قطاعات المياه والطاقة والبيئة.

وتشمل التقنيات المعروضة حلولاً لإدارة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات، والأنظمة الكهربائية والطاقة المتجددة، إلى جانب تقنيات ترشيد استهلاك الموارد وتطوير البنية التحتية المستدامة.

وبحسب بيانات وكالة التجارة الإيطالية، بلغت قيمة صادرات إيطاليا إلى الإمارات في قطاعات المياه والتقنيات البيئية والطاقة والمعدات الكهربائية 1.25 مليار يورو خلال عام 2025، فيما سجلت 619 مليون يورو خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بما يعادل 6.52% من إجمالي واردات الإمارات في هذه القطاعات.

وسجلت الصنابير والصمامات ومضخات السوائل وأجهزة الطرد المركزي ومعدات ترشيح السوائل والغازات وتنقيتها، أعلى قيم للصادرات الإيطالية إلى الإمارات ضمن الفئات المحددة، بإجمالي 233.4 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، ما يمثل 37.7% من صادرات هذه الفئات.

وارتفعت صادرات معدات ترشيح المياه وتنقيتها بنسبة 13.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتصل إلى 14.7 مليون يورو.

وفي قطاع المعدات الكهربائية، بلغت صادرات لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي ذات الجهد الذي يزيد على 1000 فولت 19.8 مليون يورو، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف قيمتها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. كما ارتفعت صادرات اللوحات ذات الجهد الذي لا يتجاوز 1000 فولت بنسبة 2.8%، لتصل إلى 21.1 مليون يورو.

وقال سفير إيطاليا لدى الدولة، لورينزو فانارا، إن «مشاركة بلاده في (ويتيكس 2026) تعكس حرصها على تعزيز التعاون مع الإمارات، وتوسيع فرص الشراكة في مجالات التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة».

وأضاف أن الشركات الإيطالية تتمتع بخبرات في مجالات البيئة وإعادة التدوير وترشيد استهلاك الطاقة وضمان جودة المياه، مشيراً إلى أن هذه المجالات تمثل جزءاً من الصادرات الإيطالية إلى الإمارات، التي شهدت نمواً خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضح أن الشركات الإيطالية العاملة في الإمارات تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال توفير التقنيات والخبرات للشركاء المحليين، لافتاً إلى أهمية التعاون في ضوء الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة.

من جانبه، قال المفوض التجاري الإيطالي مدير وكالة التجارة الإيطالية في دبي، فاليريو سولداني، إن «الوكالة تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى تحويل اهتمام الشركات بتقنياتها إلى فرص تجارية، عبر ربطها بالمشترين ومطوري المشاريع والشركاء التجاريين، وتسهيل الوصول إلى فرص التوريد والتعاقد وبناء علاقات طويلة الأمد».

وتتزامن المشاركة الإيطالية في «ويتيكس 2026» مع احتفال وكالة التجارة الإيطالية بمرور 100 عام على تأسيسها في عام 1926، وتعتزم الوكالة تخصيص موارد إضافية لتوسيع أنشطتها الترويجية في الإمارات خلال عامَي 2026 و2027، من خلال المشاركة في المعارض وتنظيم البعثات التجارية ومبادرات تسهيل لقاءات الأعمال بين الشركات.