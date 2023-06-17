ميسي يتسبب في أزمة آسيوية جديدة بعد مشكلة الهلال السعودي

تسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أزمة جديدة بالقارة الآسيوية بعد أزمة الهلال السعودي ورفضه الانضمام للنادي رغم العرض المالي الكبير المقدم من الطرف السعودي، وكانت هذه المرة في إندونيسيا، حيث عبرت الجماهير هناك عن سخطها من عدم مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المباراة الودية أمام منتخبها الوطني في جاكرتا، متهمة المنظمين بالترويج لإعلان كاذب.

وقام الجمهور الإندونيسي لشراء أكثر من 60 ألف تذكرة للمباراة الودية التي ستجمع إندونيسيا والأرجنتين يوم الاثنين المقبل، بعدما تم الترويج للمباراة بملصق تضمن صورة ميسي، ولكن بعد أيام عدة من التكهنات، تلقى المشجعون، أخبارا سيئة تفيد بأن ميسي لن يشارك في المباراة الودية.

وبدا المنتخب الأرجنتيني جولته الآسيوية بالفوز على أستراليا في الصين، حيث أكد مدرب التانغو، ليونيل سكالوني، بعد المباراة التي أحرز فيها ميسي أسرع هدف في تاريخه، أن ميسي لن يشارك أمام إندونيسيا.

وسرد الجمهور حكايات كثيرة عن هذه المباراة وطريقة الحصول على المبالغ المالية من أجل شراء تذاكر المباراة لمشاهدة ميسي، وقال أحد المشجعين في مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال تصاريح تلفزيونية: "أشعر بالحزن وخيبة الأمل، كانت هذه أكبر فرصة بالنسبة لي لرؤية ليونيل ميسي يلعب عن قرب".

كما أظهر مقطع فيديو نشر على "تويتر" أحد المعجبين، يغني ويعزف على الجيتار "لماذا لا تأتي إلى إندونيسيا؟ لماذا لا تأتي يا سيد ميسي؟"، وكتب آخر: "هذه نهاية إعجابي له... لن نتوسل إليه لكي يأتي".