ميلان يقطع الطريق على كبار أوروبا ويجدد عقد لياو

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم قياد رافاييل لياو بالتوقع على عقد جديد يبقيه بالنادي حتى 2028. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن اللاعب البرتغالي الدولي البالغ 23 عاما قدم عروضا رائعة مع ميلان، حيث سجل 41 هدفا وصنع 29 هدفا في 162 مباراة.وظهوره بشكل رائع ربط اسمه بالرحيل عن ميلان، وتحديدا للعب مع أندية أوروبية كبيرة، منها أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن لياو يعتزم البقاء في إيطاليا للخمس سنوات المقبلة. وذكر بيان للنادي :" يسعد ميلان الإعلان عن أن رافاييل لياو جدد تعاقده مع النادي حتى 30 يونيو 2028".

وأضاف البيان :" منذ انتقاله للفريق في صيف 2019، شارك رافاييل في 162 مباراة، سجل خلالها 41 هدفا وصنع 29 هدفا للفريق، واختير أفضل لاعب في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي". وأكد النادي :"ميلان ورافاييل سيكملان الرحلة سويا".