ميسي وبنزيمة ومودريتش على أعــتاب الدوري السعودي

ألمح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، عن احتمالية استقطاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، إلى الدوري السعودي.

وقال الفيصل في لقاء مع قنوات محلية سعودية، رداً على سؤال حول صحة الأنباء بشأن صفقتي ميسي وبنزيمة، وإن كان قد تمّ إتمامهما، موضحاً: «انتظر التصريح الرسمي»، مُضيفاً: «الأندية هي التي تعلن عن ذلك بشكل رسمي، وإن شاء الله في الوقت المناسب».

وأضاف: «إدارة نادي اتحاد جدة هي التي يجب أن تعمل على الصفقات العالمية، ونحن كوزارة يجب أن ندعم جميع الأندية بهذا الشيء». وتابع بن تركي: «إن شاء الله تكون المنافسة الموسم المقبل أقوى من الموسم الحالي، وإن شاء الله تستعد الأندية لموسم حافل ومليء بالمفاجآت».

وختم وزير الرياضة السعودي: «يجب أن نعمل لكلّ ما فيه مصلحة الرياضة في المملكة.. هدفنا الارتقاء بالكرة السعودية في أفضل المحافل الدولية بما يتناسب مع رؤية 2030». وكانت تقارير صحافية أكدت أن اللاعب الفائز بكأس العالم 2022، وهدّاف نادي ريال مدريد الإسباني، ضمن دائرة اهتمامات أندية دوري «روشن»، للتعاقد معهما في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام إسبانية مقربة من نادي ريال مدريد، أمس، أن نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، ليس الوحيد من الفريق الملكي الذي بات رحيله إلى الدوري السعودي مسألة وقت، بل نجم كبير آخر، هو الكرواتي لوكا مودريتش. وكشفت إذاعة «أوك دياريو» أن مودريتش أخطر بالفعل إدارة ريال مدريد بعرض قياسي كبير تلقاه في الفترة الأخيرة من الدوري السعودي، حيث تبلغ القيمة 120 مليون دولار، دون تحديد إن كان الأمر يتعلق بنادي الاتحاد السعودي أو غيره، خصوصاً أن بنزيمة ارتبط بشدة بالانتقال إلى الاتحاد السعودي مقابل 100 مليون دولار في الموسم الواحد.