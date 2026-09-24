الرميحي يعتذر للجمهور السعودي بعد جدل تذاكر «خليجي 27»

اعتذر الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، جاسم الرميحي، للجماهير السعودية، في أعقاب الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة خلال المؤتمر الصحافي، رداً على سؤال أحد الصحافيين بشأن ارتفاع أسعار تذاكر مباريات كأس الخليج «خليجي 27»، المقامة في مدينة جدة السعودية.

وكان الرميحي قد وصف أسعار التذاكر بأنها قد تكون مناسبة لحجم البطولة، مؤكداً أنه يكنّ كل التقدير والاحترام للجمهور السعودي، وأنه لم يكن يقصد الإساءة إليه، خصوصاً أن السعودية تحتضن أغلى بطولة خليجية كروية، موضحاً أن حديثه تم تداوله بعيداً عن السياق والطريقة التي كان يقصدها.

وقال الرميحي في تصريحات إعلامية، رداً على الانتقادات التي طالته عقب الجدل بشأن تذاكر البطولة: «من غير المعقول أن أقصد الإساءة للجمهور السعودي، وهو مستضيف هذه البطولة العزيزة على قلبي وقلوب الخليجيين كافة».

وكان الرميحي قد رد على سؤال أحد الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي، بشأن ارتفاع أسعار تذاكر مباريات البطولة، قائلاً: «أنت من أهل جدة، ويمكن أن تكون هذه الأسعار عالية بالنسبة لك، بحسب الظروف التي تعيشها».

وانطلقت النسخة الـ27 من كأس الخليج في 23 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى السادس من أكتوبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات.

وأشاد الرميحي، من جانب آخر، بحفل افتتاح البطولة، واصفاً إياه بأنه «يليق بالسعودية، البلد المضيف للحدث»، مشيراً إلى أن المستوى الفني خلال الجولة الأولى كان «فوق المتوسط».