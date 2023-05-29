مبابي سيواصل اللعب في سان جيرمان في الموسم المقبل

أعلن الفرنسي الدولي كيليان مبابي نجم هجوم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان لكرة القدم أنه سيواصل اللعب في صفوف نادي العاصمة الفرنسية في الموسم المقبل.

وفي أعقاب تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، قال مبابي(24 عاما):«أنا سعيد وسأبقى هنا في الموسم المقبل».

ورغم أن عقد مبابي مستمر مع سان جيرمان حتى صيف 2025، فقد تكرر ورود تقارير تتحدث عن احتمال رحيله إلى أحد الأندية الكبرى الأخرى، وتردد اسم نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة الأخيرة كثيرا كوجهة محتملة جديدة للاعب الفائز مع منتخب بلاده بوصيف بطل كأس العالم نسخة مونديال قطر 2022.

ولا يزال من غير الواضح بعد كيف سيبدو خط الهجوم في النادي الباريسي في الموسم المقبل حيث سينتهي عقد النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي(35 عاما) بنهاية الموسم الحالي، وتردد أن ميسي سيرحل إلى ناديه القديم برشلونة الإسباني أو سيتجه للاحتراف في السعودية.

ولا يزال عقد سان جيرمان مع المهاجم البرازيلي الدولي نيمار والمصاب حاليا، مستمرا حتى صيف العام 2025 غير أن هناك شائعات تحدثت عن أنه يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.