مشهد غير تقليدي وساحر.. قميص مانشستر سيتي يهبط من طائرتين في أبوظبي (فيديو)

خطف قميص مانشستر سيتي الجديد لموسم 2023-2024، الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تقديمه للجماهير بطريقة ساحرة وغير تقليدية.

وكان مانشستر سيتي أعلن قبل أيام قليلة عن قميصه الجديد المقدم من شركة "بوما" الألمانية للملابس الرياضية وهو مستوحى من القميص الذي تم ارتداؤه خلال الموسم الأول في ملعب "الاتحاد" الذي يخوض عليه مبارياته حاليا.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو تظهر فيه مروحيتين "هيلوكبتر" يهبط منهما قميص مان سيتي على مبنى الدار الشهير في أبوظبي وسط احتفال كبير من بعض الجماهير الموجودة هناك.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير، وبلغت نسبة مشاهدة هذا الإعلان حتى الآن نحو نصف مليون مشاهدة عبر موقع "التغريدات" في أقل من ساعة واحدة فقط.

وأكد مانشستر سيتي أن الزي الأساسي الجديد للفريق مستوحى من القميص الذي تم ارتداؤه خلال الموسم الأول في ملعب "الاتحاد" الذي يخوض عليه مبارياته حاليا.