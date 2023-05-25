إنتر ميلان يستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا بتحقيق لقب كأس إيطاليا

حقق فريق إنتر ميلان لقب بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز في المباراة النهائية على فريق فيورنتينا، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما.

ليبدأ فريق الإنتر استعداده الجاد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في العاشر من يونيو المقبل في ختام الموسم الأوروبي سعياً لتحقيق لقب غائب منذ زمناً بعيداً.

وتقدم فريق فيورنتينا في بداية المباراة عن طريق المهاجم الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس بهدف مبكر سجله عند الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة البداية، ولكن فريق إنتر ميلان رد رفض الخروج من الشوط الأول قبل أن يرد الهدف، بفضل مهاجمه الأرجنتيني الآخر مارتينيز الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (29، و37) من زمن الشوط الأول للقاء.

وبهذا الفوز احتفظ فريق إنتر ميلان بلقب بطل كأس إيطاليا ورفع رصيده إلى 9 ألقاب في تاريخه، معادلا رقم نادي روما صاحب المركز الثاني، بينما يحمل فريق يوفنتوس الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبا.