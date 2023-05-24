أزمة فينيسيوس.. قرار جديد من الاتحاد الإسباني ينصف نجم ريال مدريد

تواصلت ردود الأفعال بعد أزمة نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس، بعد صدور قرار جديد من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لصالح اللاعب، بعد أن شهدت المباراة أحداثًا مؤسفة، حيث دخل فينيسيوس جونيور في مشادة قوية مع جمهور فالنسيا، بعد تعرضه لهتافات عنصرية مسيئة من قِبل البعض.

وحصل فينيسيوس، على بطاقة حمراء، في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني من المباراة، بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الخصم، ولكن حكم الفيديو لم يعرض الصورة كاملة لحكم المباراة وهو ما أثار الجدل ليصدر قرار جديد من لجنة الانضباط.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني إلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعب فريق ريال مدريد

فينيسيوس جونيور، ضد فالنسيا، وكان النجم البرازيلي قد وجه استفزازات تجاه جمهور فالنسيا، خلال خروجه من أرض الملعب، كرد فعل على ما حدث تجاهه.

وأصدرت لجنة الانضباط بيانًا رسميًا، أكدت فيه من خلالها إلغاء عقوبة طرد فينيسيوس، وقالت اللجنة: "بالنظر إلى المزاعم والأدلة المصورة التي قدمها ريال مدريد بشأن طرد فينيسيوس في الدقيقة 95، قررت اللجنة التأديبية إلغاء العواقب التأديبية الخاصة بهذا الطرد ومنح البرازيلي إمكانية اللعب يوم الأربعاء ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني في الجولة السادسة والثلاثين".