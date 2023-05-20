تحديد موعد قرعة كأس إفريقيا ونظام تصفيات مونديال 2026

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أمس، موعد قرعة نهائيات كأس إفريقيا 2023، المقررة مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى نظام ومواعيد تصفيات مونديال 2026. وحددت اللجنة التنفيذية إثر اجتماعها في العاصمة الجزائرية الجزائر، يوم 12 أكتوبر المقبل موعداً لقرعة دور المجموعات من كأس إفريقيا، المقررة في ساحل العاج مطلع 2024، بين 13 يناير و11 فبراير.

كما حددت نظام ومواعيد تصفيات مونديال 2026، بعد أن تم تعديلها بما يتماشى مع رفع عدد المنتخبات في النهائيات من 32 إلى 48، وستشمل جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54، على أن تقسم إلى تسع مجموعات من ستة منتخبات. ويتأهل إلى النهائيات المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، متصدرو المجموعات التسع، وتخوض أفضل أربع ثوانٍ ملحقاً قارياً يصعد على إثره الفائز لخوض ملحق عالمي. وتقام قرعة تصفيات المونديال في 12 يوليو المقبل في كوتونو في بنين، عشية اجتماع الجمعية العمومية الـ45 للاتحاد. بينما ستحتضن ساحل العاج دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2023.