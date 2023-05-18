سقوط مروع لبطل دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يكتسح ريال مدريد

سقط بطل دوري أبطال أوروبا فريق ريال مدريد أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقان، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا وأقيمت على ملعب الاتحاد، الذي كان شاهداً على السقوط المروع لبطل دوري أبطال أوروبا وحامل الرقم القياسي بـ 14 لقب، بعد أن خسر بمجموع المباراتين 5-1.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1/1 بين الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وكان على كل فريق البحث عن الفوز من أجل التأهل إلى النهائي لملاقاة انتر ميلان، وتسيد مانشستر سيتي، مجريات اللقاء، والذي شهد سيطرة مطلقة وواضحة لأصحاب الأرض.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز، إلى نجمه البرتغالي برناردو سيلفا، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 23 و37، قبل أن يضيف مدافع ريال مدريد إيدر ميليتاو الهدف الثالث بطريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 76، ثم اختتم البديل جوليا ألفاريز الرباعية في الدقيقة 90+1.

وسيواجه مانشستر سيتي في المباراة النهائية فريق إنتر ميلان المتأهل على حساب ميلان بالفوز عليه 3-0 في مجموع المباراتين، يوم 10 يونيو المقبل، على ستاد أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.