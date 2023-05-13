6 لاعبين يرحلون عن ليفربول الصيف المقبل

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم عن أن ستة من اللاعبين في نادي ليفربول سيرحلون الصيف المقبل، بمجرد نهاية الموسم الجاري، وقالت إن الأمر يتعلق بالبرازيلي فيرمينيو، وكذلك نابي كيتا وجيمس ميلنر وألكس تشامبيرلاين، ويتوقع أن يلحق بهم آخرون أيضا على غرار المعار ارتور ميلو، وأيضا الحارس أدريان.

وأكدت أن بعضهم سيرحل مجانا لنهاية عقده، بينما آخرون قد ينتقلون إلى فريق آخر، أو يقررون الاعتزال، على غرار ميلنر الذي أمضى وقتا طويلا في الملاعب.

في المقابل وبعد أن باتت صفقة الانجليزي جود بيلينغهام أبعد ما تكون عن ليفربول، حيث أتم اللاعب اتفاقه مع ريال مدريد، تتجه بوصلة "الريدز" إلى بعض الأسماء على غرار الشاب رايان غرافينباش لاعب بايرن ميونيخ، وأيضا الاميركي مايسون ماونت لاعب تشلسي، ولاعب برايتون ماكاليستر. ولا يريد ليفربول إنفاق أموال طائلة، خاصة بعد الصفقات الكبيرة الصيف الماضي، والتي لم تسفر عن إضافة كبيرة، خاصة من جانب الأوروغوياني نونيز.