لاعبو ريال مدريد يتغنون بإكمال خزينة ألقابهم بكأس ملك إسبانيا

أشاد البرازيلي رودريجو والألماني توني كروس بتتويج فريقهما ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بالفوز في النهائي على أوساسونا بهدفين مقابل هدف مساء أمس السبت. وتقمص رودريغو دور البطولة وسجل هدفي النادي الملكي، ليتوج بلقب كأس الملك للمرة الأولى في مسيرته، يكون بذلك قد حصد كل الألقاب الممكنة مع فريقه.

وأنهى رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فترة عجاف استمرت 9 أعوام وتحديداً منذ لقبهم الأخير في المسابقة عام 2014. وافتتح ريال التسجيل عبر رودريغو في الدقيقة الثانية، وعادل لوكاس تورو لأوساسونا (58)، قبل أن يضيف البرازيلي الثاني بتسديدة من مسافة قريبة استقرت في الشباك (70).

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن اللاعب البرازيلي قوله "كنا نتحدث هذا الأسبوع وقلنا بان ريال مدريد لم يفز بالبطولة منذ فترة طويلة. كنت أيضاً بحاجة إلى هذه اللقب لإكمال سجل الألقاب الممكنة مع الفريق، لذلك فقد كانت أمسية خاصة جداً بالنسبة لي، ومع تسجيل هدفين أنا في غاية السعادة".

وأضاف رودريغو "كنت أريد الفوز بهذا اللقب، لأنه الوحيد الذي لم أفز به مع الفريق، وفي سن الـ22ً، فزت الآن بجميع الألقاب الممكنة. لكن أريد مواصلة الفوز بالمزيد والفوز بهذا الكأس مرات كثيرة. هذا أول لقب لي في المسابقة ورأيت أنها مسابقة خاصة. كانت الأجواء رائعة منذ لحظة خروجنا للقيام بتمارين الاحماء". وأثنى رودريغو على زميله ومواطنه فينيسيوس جونيور، وقال "لطالما قلت انني أحب اللعب معه. إنه لاعب خاص ونريد أن يستمر على هذا النحو".

من جانبه أوضح توني كروس "إنه لقب كنت أفتقده وهو مهم جداً بالنسبة لي لأنني أردت الفوز بكل شيء مع ريال مدريد. لقد فعلت ذلك اليوم وأنا سعيد جداً. علينا الاحتفال باللقب". وأضاف "الفوز بالنهائيات ليس سهلاً أبداً. لقد رأينا ذلك، كانت مباراة صعبة للغاية. لم تكن أفضل مباراة لنا، لكن ذلك أمر طبيعي لأننا كنا في مواجهة فريق بذل أفضل ما لديه. قد يحصل أي شيء في المباريات النهائية. لكن في النهاية نجحنا في تحسين أدائنا بعد الهدف".

وأشاد كروس بزميله فينيسيوس وقال عنه "أعتقد انه كان مذهلاً وقد منحنا الكثير في أول 30 دقيقة". كما أبدى داني كارفاخال سعادته بلقب الكأس وقال سعيد للغاية لأنني فزت بلقب جديد مع هذا القميص. أهديه لجمهورنا، الذي كان رائعاً. سنحتفل ثم نبدأ التفكير في مباراة يوم الثلاثاء".

وأعرب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن تفاؤله بشأن المستقبل وقال "الفوز في النهائي يمنحنا طاقة كبيرة لمواجهة ما هو قادم". وأضاف "كان هذا الكأس الوحيد المتبقي لي للفوز به بهذا القميص ويجب أن نكون فخورين للغاية بفوزنا به، لأن الطريق إليه كان صعباً جداً هذا الموسم وقمنا بعمل رائع. الفوز بهذا النهائي يمنحنا الكثير من الطاقة الإيجابية لمواجهة ما هو قادم، حيث سنلعب مباراتين مهمتين في غضون أسبوع".