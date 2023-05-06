«مجموعة سيتي» تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي

أبرمت مجموعة «سيتي فوتبول غروب» المملوكة من الإمارات، والتي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، صفقة شراء حصة الأغلبية في نادي باهيا البرازيلي، بحسب ما أعلن الطرفان أول من أمس. واستحوذت المجموعة على 90% من أسهم باهيا، بحسب بيان النادي الأكثر شعبية في شمال شرق البرازيل المكتظ بالسكان.

وقال الإسباني فيران سوريانو الرئيس التنفيذي في «سيتي فوتبول غروب»، التي تضم أمثال نيويورك سيتي إف سي الأميركي، ملبورن سيتي الأسترالي، تروا الفرنسي، باليرمو الإيطالي، وجيرونا الإسباني «باهيا استثنائي في حجمه وقاعدته الجماهيرية، سيكون ثاني أكبر ناد في المجموعة». وتابع في مؤتمر صحافي في سالفادور عاصمة ولاية باهيا: «ترى المجموعة في باهيا والكرة البرازيلية أكبر فرصة نمو استثماري في العالم، يتوقف الأمر علينا والأندية الأخرى لجعل الدوري ينمو كما يستحق». وهذا الاستحواذ الأول للمجموعة في البرازيل، أكبر مصدر للاعبين في العالم. وباتت المجموعة تملك حصصاً في 13 نادياً في أربع قارات. ووافق 99% من أعضاء باهيا في ديسمبر الماضي على الصفقة. وتأسس النادي في 1931 وأحرز لقب الدوري مرتين في 1959 و1988. وعانى في السنوات الأخيرة، ثم عاد إلى الدرجة الأولى الموسم الجاري بعد هبوطه في 2021. ويحتل راهناً المركز الـ15 في الدوري، برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات.