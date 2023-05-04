5 لاعبين يشكلون أول فريق كروي لقصار القامة في غزة

شكل خمسة لاعبين أول فريق كرة قدم لقصار القامة في قطاع غزة، حيث يقوم بالتدريبات يومياً تحضيراً لتمثيل منتخب فلسطين في بطولة دولية ستقام في الفترة المقبلة بالمغرب. وبهمة عالية، تجاوزت جميع التوقعات، يراوغ بالكرة علاء مقداد (40 عاماً) زملاءه الأربعة من قصار القامة، في ملعب خماسي داخل صالة سعد صايل الرياضية، وسط مدينة غزة، ضمن مجريات تمارين رياضية مكثفة.

مقداد البالغ طوله متراً و18 سنتيمتراً، يغادر يومياً منزله الكائن في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، متجهاً صوب الصالة الرياضية المغطاة، رفقة رفاقه، الذين يستعدون يومياً للانضمام إلى صفوف المنتخب الفلسطيني لكرة القدم لقصار القامة. وتشهد تمارين اللاعبين أجواء حماسية، وسط تفاعل شديد، وانسجام تام بينهم، ومع مدربهم الرياضي.

ويؤكد اللاعبون في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أنهم يشعرون بثقة عالية ويسعون لتقديم كل ما عندهم في التمارين، من أجل الاستعداد بشكل أفضل للاستحقاقات المقبلة. وقال علاء مقداد: «نبذل قصارى جهدنا يومياً من أجل بلوغ أفضل المستويات العالية لرياضة كرة القدم، التي نمارسها وصولاً إلى هدفنا الرئيس، المتمثل في تمثيل فلسطين، بالمحافل العربية والدولية الرياضية، والحصول على أحد المراكز الأولى في البطولة الدولية المقبلة».

وعلى مقربة من مقداد، كان زميله هيثم السقا (34 عاماً) من سكان محافظة خانيونس جنوبي القطاع، يضع الحواجز البلاستيكية صغيرة الحجم في أماكن متفرقة داخل ملعب الصالة المغطاة، تمهيداً لإجراء تمارين المراوغة الخاصة بكرة القدم.

ويقول السقا: «نشارك في جميع الحصص التدريبية بنشاط لا يتوقف، على مدار الوقت المخصص لها، ما يضاعف عزيمتنا في مواصلة مشوارنا مع (الساحرة المستديرة)، بفضل الله نجحنا في تكوين أول فريق لكرة القدم لقصار القامة في قطاع غزة، وهنا أثبتنا أنه لا مستحيل أمام إرادتنا».

وانطلق فريق قصار القامة الفلسطيني لكرة القدم بواسطة مبادرات شخصية وإمكانات محدودة، وهو نتاج جهود مضنية بذلتها جمعية فلسطين الأهلية لكرة القدم لمبتوري الأطراف، والذين يعدون جزءاً من المنتخب الفلسطيني لقصار القامة، الذي تأسس في لبنان عام 2021، والحاصل على اعتراف من الاتحاد الوطني لكرة القدم، بحسب مدرب الفريق الكروي محمد زقوت.

ويقول زقوت: «تدريب الفريق الكروي أمر مهم للغاية، حيث إن اللاعبين أصحاب الهمم يمتلكون مهارات عالية تتلاقى مع عزيمتهم القوية، وهنا يكمن دوري في الارتقاء بمهاراتهم، حتى تُحقق إرادتهم الصلبة جميع أمنياتهم، التي لا تفارق أذهانهم لحظة واحدة».

• اللاعبون الخمسة يخوضون تدريبات مكثفة، رغم الصعوبات اليومية التي تواجههم.