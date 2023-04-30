ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. الأسطورة هالاند يغرد ومحمد صلاح يحاول

واصل النجم الخارق هالاند هداف مانشستر سيتي تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي بعد أن أحرز هدفا قاد به فريقه للفوز وصدارة الدوري، كما نجح محمد صلاح في إحراز هدف لفريقه ليفربول في شباك فريق توتنهام من ركلة جزاء ليواصل تقدمه في ترتيب الهدافين.

كما أحرز هاري كين هدفًا لصالح توتنهام في الدقيقة 40 من أحداث المباراة، ليرفع رصيده ايضا في ترتيب الهدافين، ورفع النجم النرويجي هالاند رصيده من الأهداف إلى 34 هدفًا، ولا يزال أمامه 5 مباريات متبقية على نهاية الدوري.

وحسم هالاند مسألة فوزه بلقب هداف البطولة قبل 5 جولات من ختام البطولة، حيث يبعد بفارق 9 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين، كما أنه يملك عدد أهداف ضعف ما سجله محمد صلاح هداف الدوري الموسم الماضي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات اليوم:

هالاند، مانشستر سيتي، 34 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 25 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 20 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول 17 هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.

كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 15 هدفًا.

جابريل مارتينيلي، آرسنال، 15 هدفًا.

واتكينز، أستون فيلا، 14 هدفًا.