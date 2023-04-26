نادي عجمان يودع عبد الله الظاهري

نعى نادي عجمان الفقيد عبد الله إبراهيم الظاهري أمين السر العام للنادي وعضو مجلس إدارة النادي، الذي وافته المنيه صباح اليوم الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض.

وفجع الشارع الرياضي في الإمارات صباح اليوم بخبر وفاة الراحل الذي يُعدُّ مثالاً حياً للتفاني والإخلاص والعطاء في خدمةً النادي، وأحد رموزه من خلال مشواره في العمل الإداري بالنادي لأكثر من 15 عاماً، تولى الراحل خلالها منصب أمين السر العام ومشرف الفريق الأول لكرة القدم أكثر من 10 سنوات متواصلة.

وظل مواصلاً عمله حتى أقعده المرض قبل عام ونصف، ونعى نادي عجمان الفقيد عبد الله الظاهري كأحد أبنائه المخلصين. نسأل الله العلي القدير له الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نعى نادي عجمان الراحل في حساب النادي بموقع "تويتر" قائلا: " ننعى وفاة أحد رموز النادي "عبدالله الظاهري" أمين السر وعضو مجلس الإدارة، الذي حدثت وفاته صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، يعد الراحل مثالاً حيًا للتفاني والإخلاص والعطاء، ورمزًا سيبقي مذكورًا، نسأل الله العلي القدير له الرحمة والمغفرة والعتق من النار، إنا لله وإنا إليه راجعون.