رونالدو في طريقه للخروج صفر اليدين بموسمه الأول مع النصر

لخص مشهد كريستيانو رونالدو، بعدما جثا على ركبتيه والحزن يعتلي وجهه، مسيرته مع النصر على مدار حوالي أربعة أشهر وذلك عقب الخروج من قبل نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم أمس الإثنين.

وخسر النصر، الذي ضم رونالدو في صفقة ضخمة وبعقد حتى 2025، بنتيجة 1-صفر أمام عشرة لاعبين من الوحدة في قبل نهائي كأس الملك، لتتعلق آماله في حصد لقب بخط رفيع في ظل موقفه الصعب في الدوري.

وخسر النصر في كأس السوبر المحلية في قبل النهائي في يناير كانون الثاني، ويحتل المركز الثاني في الدوري متأخرا بثلاث نقاط عن الاتحاد الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة ويتفوق عليه أيضا في المواجهات المباشرة، وذلك قبل ست جولات على النهاية.

وفشل النصر في تسجيل أي هدف للمباراة الثالثة على التوالي في كافة المسابقات، فيما كان آخر هدف سجله رونالدو الشهر الماضي خلال الفوز 5-صفر على العدالة في الدوري المحلي.

وبدا الانزعاج واضحا على الهداف التاريخي لريال مدريد عقب صفارة نهاية الشوط الأول أمام الوحدة عندما صرخ في اتجاه مقاعد بدلاء فريقه، لكن لم يكن واضحا سبب اعتراضه أو غضبه.

ويأتي استمرار تراجع أداء النصر عقب إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا وقبل أيام من الهزيمة 2-صفر أمام الهلال في قمة الرياض بالدوري، في نتيجة وجهت ضربة قوية لآمال رونالدو في حصد اللقب.

وذكرت تقارير أن خلافات جارسيا مع اللاعبين في غرفة الملابس بالإضافة إلى عدم رضا القائد رونالدو، الذي أحرز 11 هدفا في 11 مباراة بالدوري، عن خطط وطريقة اللعب من أسباب انفصال الطرفين.

ولم تكن إدارة النصر أو رونالدو نفسه في مأمن من الانتقادات بعد استمرار النتائج المتواضعة والفشل في تحقيق أي فوز على المنافسين المباشرين مثل الاتحاد والهلال والشباب.

وقال وليد الفراج عبر برنامجه التلفزيوني في محطة (إم.بي.سي أكشن) عن تعاقد النصر مع رونالدو «جبتك يا عبد المعين تعيني لقيتك يا عبد المعين عاوز تتعان».

وأكد الفراج أن رونالدو بحاجة أيضا لدعم من زملائه وقال «لا يوجد لاعب يمكنه فعل أي شيء بمفرده حتى لو كان رونالدو».

وطالب الإعلامي عبد العزيز المريسل إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر بالاستقالة بداعي عدم نجاحها في تحقيق طموحات الجماهير، كما انتقد أيضا قرار إقالة جارسيا في وسط الموسم.

ولن يكون أمام النصر، الذي أحرز لقب الدوري لآخر مرة في 2019، الآن سوى التفكير في الفوز في الجولات الست المقبلة، لكن حتى ذلك لن يكون كافيا للتتويج، بل سيحتاج أيضا إلى تعثر الاتحاد في ثلاث مناسبات على الأقل في سبع مباريات متبقية لقطب مدينة جدة.