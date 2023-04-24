غوارديولا يشيد برياض محرز: «لاعب استثنائي»

أعرب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن سعادته بعد فوز فريقه 3-صفر على شيفيلد يونايتد المنتمي لدوري الدرجة الثانية، لينهي سلسلة خسائره في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأجرى غوارديولا ستة تغييرات على تشكيلته الأساسية، التي تعادلت مع بايرن ميونيخ في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا. وسجل رياض محرز ثلاثة أهداف ليقود فريقه إلى النهائي، حيث يواجه غريمه المحلي مانشستر يونايتد، أو برايتون آند هوف ألبيون.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي بعد الفوز: «إنها المرة الرابعة على التوالي التي نصل فيها إلى هذه المرحلة (قبل النهائي)، لم نتمكن من اجتيازها في آخر ثلاث مرات أمام أرسنال وتشيلسي وليفربول».

وتابع: «قدمنا أداءً جيداً. تلي هذه المباراة مواجهة بايرن وتحدثنا بشأن ضرورة المحاولة مجدداً لتقديم أداء جيد، وأبلى كل اللاعبين بلاءً حسناَ، اللاعبون الذين شاركوا كبدلاء.. كان الجميع مثالياً».

وأشار غوارديولا إلى أنه «سعيد» بوصول فريقه إلى نهائي كأس الاتحاد للمرة الأولى، منذ فوزه باللقب للمرة السادسة في 2019.

وأبرز غوارديولا دور محرز الذي لم يشارك في لقائي بايرن بـ«دوري الأبطال».

وقال: «دائماً ما يكون غاضباً معي عندما لا يلعب. طوال الوقت، يجعلني ألاحظ عبوسه.. لم يكن كذلك اليوم. إنه لاعب استثنائي وكان مستواه استثنائياً.. إنه لاعب المواعيد الكبرى يتمتع بالعقلية المطلوبة لتسجيل الأهداف».