"إرلينغ هالاند" يتملّك منزلاً في أبوظبي

أعلنت شركة «أوهانا» للتطوير العقاري في أبوظبي، عن تملّك لاعب كرة القدم النرويجي، إرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج، منزلاً في مشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا».

وظهر هالاند في مقطع فيديو عُرض خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، أعرب فيه عن سعادته بالانضمام إلى عائلة «أوهانا» من خلال تملّك فيلا من خمس غرف لعائلته، فيما تسلّم والده أسطورة «مانشستر سيتي»، ألفي هالاند، مفاتيح منزله الجديد.

كما شهد حفل الإطلاق الذي أُقيم في «الاتحاد أرينا»، حضور مدرب كرة القدم الإسباني بيب غوارديولا، الذي أُعلن عن اختياره سفيراً رسمياً للمشروع.