النصر السعودي يوضح سبب حركة كريستيانو رونالدو لجمهور الهلال

وضحت إدارة نادي النصر السعودي سبب قيام كريستيانو رونالدو بإشارة وحركة أثناء خروجه من مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بعد الاتهامات التي وجهت للاعب بتوجيهه إشارة "خادشة للحياء" لجماهير الهلال، وذلك بعد أن خسر النصر على يد الهلال بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة الـ25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وتم تداول مقطع فيديو يظهر رونالدو وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير الهلال، التي قامت بالهتاف أثناء خروج اللاعب من الملعب "ميسي .. ميسي"، في محاولة لإثارة غضبه عقب المباراة، وهو الأمر الذي أثار موجة غضب وطالبوا النادي السعودي بمعاقبة اللاعب.

وعلل نادي النصر سبب قيام كريستيانو رونالدو بهذه الحركة قائله: "رونالدو يعاني من إصابة ولم يقم بأي حركة مسيئة. كريستيانو تلقى ضربة قوية في منطقة حساسة جدا".

وذكر الإعلامي الرياضي محمد العنزي، عن مصادر بمجلس إدارة نادي النصر، خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، السعودي مع الإعلامي وليد الفراج: "عندي معلومة من إدارة نادي النصر بأن رونالدو يعاني من إصابة ولم يقم بأي حركة مسيئة، كريستيانو تلقى ضربة قوية في منطقة حساسة جدا، حيث ظل يعاني منها، حتى إطلاق صافرة النهاية، ومتأكد تماما من هذه المعلومة".

وأضاف تأكيدا على معلوماته: "لو رأينا الفيديو المتداول فإن وجهه خلال خروجه كان على الأرض، حتى لم ينظر للمدرجات رونالدو لاعب كبير، وهذا ليس رأيي ولكن معلومة أن اللاعب يعاني من إصابة، أما تفسيرات الجمهور فهو على راحته".

وتجمد رصيد النصر عند 53 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر الذي لعب 23 مباراة، بينما رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع، ولم يظهر رونالدو بالمستوى المطلوب أو قيادة فريقه لنتيجة إيجابية خلال المباراة.