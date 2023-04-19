استبعاد عداءة "ألترا-ماراثون" بسبب استخدامها لسيارة خلال السباق

استبعدت الاسكتلندية جواسيا زاكرزفيسكي عداءة ألترا-ماراثون من سباق، لأنه تم اكتشاف استخدامها لسيارة.

وأنهت زاكرزفيسكي /47 عاما/ سباق "جي بي ألتراس" من مانشستر إلى ليفربول يوم أبريل الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه يعتقد أنها استخدمت سيارة لمسافة 5ر2 ميل بعد أن كشفت بيانات الخرائط أنها عبرت ميل في دقيقة و40 ثانية.

وقال وأين درينكواتر، مدير سباق "جي بي ألتراس" لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إنه شيئا محزنا.

وذكر " تم التحقيق في القضية، بعد مراجعة البيانات الواردة من نظام تتبع السباق الخاص بنا، وبيانات نظام التموضع العالمى " جي بي إكس " ، والبيانات المقدمة من فريق الحدث التابع لنا، والمنافسين الآخرين ومن المشاركة نفسها، يمكننا تأكيد أن العداءة الآن تم تجريدها من الاهلية من الفريق المشارك فى الحدث الرياضى بعد أن استقلت سيارة خلال جزء من الطريق".

وأنهت زاكرزفيسكي منافسات سباق الماراثون في دورة ألعاب كومونولث 2014 في المركز الرابع عشر وحققت أرقاما قياسية في المملكة البريطانية في 100 و200 ميل.

وتم منح ميل سيكيس المركز الثالث.

وقال أدريان ستوت، صديق للعداءة، لـ"بي.بي.سي" إنها "آسفة للغاية" وأنها شعرت بتوعك قبل وخلال السباق.

وأضاف :"السباق لم يسر كما كان مخططا له. قالت إنها شعرت بتوعك وتعب في السباق وأرادت الانسحاب".

وأردف :" تعاونت بشكل كامل مع تحقيقات منظمي السباق، وسردت لهم ما حدث".

وأكد : "إنها تشعر بأسف كبير على أي إزعاج تسببت به".