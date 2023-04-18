عقوبات انضباطية صارمة بحق الوصل والعين الشارقة وعجمان

عقدت لجنة الانضباط اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبحضور حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني وسلمان الطويل وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وأطلعت لجنة الانضباط على تقريري مراقب وحكم مباراة العين والوصل في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، وقررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الوصل توماس شنكالاي أربع مباريات وتغريم 12 الف درهم بسبب اعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وغرمت نادي الوصل 50 الف درهم لقيام جماهيره بسلوكيات مسيئة لجمهور الفريق المنافس.

وعاقبت اللجنة لاعب نادي العين خالد البلوشي بالإيقاف لمدة أربع مباريات وتغريمه مبلغ وقدره "ثمانية آلاف درهم" بسبب اعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، ومنع هيثم العراقي أحد أفراد طاقم نادي العين من مرافقة فريقه لأربع مباريات وتغريمه 50 ألف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس، وفرضت غرامة مالية على نادي العين 50 الف درهم بسبب قيام أحد جماهيره بسلوك غير رياضي تجاه لاعبي الفريق المنافس.

وفي ذات المسابقة، قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي عجمان عبد الله صالح خميس المخيني ست مباريات وتغريمه 12 الف درهم لسلوكه غير الرياضي مع جمهور الشارقة، وغرمت نادي عجمان 50 ألف درهم لقيام جماهيره بالنزول لأرض الملعب ومحاولة الاعتداء على حكم المباراة واستخدام القاذفات الورقية، ومنعت مدرب حراس نادي عجمان عمر أحمد توفيق من مرافقة فريقه لمدة مباراتين وتغريمه مبلغ وقدره ثمانية آلاف درهم بالإضافة إلى مصاريف الإصلاح لما أحدثه من تلفيات بعد المباراة.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على نادي الشارقة بمبلغ 50 الف درهم لقيام جماهيره باستخدام "الدخان" وتوجيه عبارات غير لائقة لحكم المباراة والنزول لأرض الملعب، بالإضافة لغرامة مالية قدرها تسعة آلاف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في المباراة الواحدة.

وفي مسابقة دوري الدرجة الأولى، قررت لجنة الانضباط ايقاف لاعب نادي جلف إف سي عبدالله الملا أربع مباريات وتغريمه 8 الاف درهم " لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وإيقاف لاعب نادي مسافي فينكيوس سيلفا أربع مباريات وتغريمه 12 الف درهم للمخالفة ذاتها، كما اتخذت اللجنة قرارها بإيقاف لاعب نادي حتا أيمن رشوق أربع مباريات وتغريمه مبلغ وقدره "إثنا عشر ألف درهم" لاعتدائه على لاعب نادي الذيد بدون كرة، فيما عاقبت نادي الفجيرة بعقوبة الإنذار وغرامة مالية قدرها عشرة ألاف درهم، بسبب قيام جماهيره باستخدام الألعاب النارية (الدخان) في مباراته أمام الحمرية، وذلك في الجولة الماضية من المسابقة.

كما قررت إيقاف لاعب نادي البطائح عمر عدنان محمد الهولي أربع مباريات وتغريمه أربعة آلاف درهم، لقيامه بالاعتداء على لاعب الفريق المنافس بدون كرة خلال مباراته أمام نادي الظفرة في مسابقة دوري الشباب تحت 18 سنة.

وفي ذات المسابقة، قررت اللجنة خسارة نادي عجمان لمباراته أمام نادي الظفرة (0 - 3) في مسابقة دوري الشباب تحت 18 سنة، لعدم حضور المباراة، كما قررت إيقاف كل من لاعب نادي البطائح تركي سيف ولاعب العروبة علي عبدالرحمن أربع مباريات وتغريمهما 4 الاف درهم لكل لاعب، نتيجة قيامهما بالاعتداء على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وفرضت غرامة مالية على نادي شباب الأهلي مبلغ وقدره ألف وخمسمائة درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراته أمام نادي العين.

ووجهت اللجنة عقوبة الإنذار لنادي شباب الأهلي وتغريمه 20 الف درهم بسبب نزول جماهيره لأرض الملعب بعد نهاية مباراته أمام نادي الوصل في نهائي بطولة كأس الناشئين تحت 17 سنة.