مدافع بعمر 23 عاماً يحطم الأرقام في "NBA" .. (فيديو)

اختير لاعب ممفيس غريزليز جارين جاكسون جونيور، أكثر لاعب تصديًا للكرات في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، أفضل مدافع في الدوري.

فاز الأميركي البالغ 23 عامًا والذي يخوض موسمه الخامس مع غريزليز، بالجائزة لأول مرة بعد حصوله على 56 صوتًا من أصل 100 صوت في المركز الأول و391 نقطة إجمالية من قبل لجنة من الصحافيين الدوليين.

حل بروك لوبيز لاعب ميلووكي باكس ثانيًا مع 309 نقطة و31 صوتًا في المركز الاول، وإيفان موبلي لاعب كليفلاند كافالييز ثالثًا مع 101 نقطة.

أصبح جاكسون ثاني أصغر لاعب يفوز بجائزة أفضل مدافع في الدوري بعد دوايت هاورد في عام 2009.

تصدر جاكسون الذي أمضى والده 13 موسمًا في الدوري وساعد سان انتونيو سبيرز في الفوز باللقب عام 1999، ترتيب اللاعبين بمعدل ثلاثة تصديات في المباراة الواحدة خلال الموسم المنتظم.

قال "تضع نفسك في مرتبة ثانوية وكل ما يتعلق بالفريق في المركز الاول. (والدي) فعل ذلك دائمًا في مسيرته ... كان يريد دائمًا أن يلعب ليفوز. كان ممتنًا بما يكفي لتحقيق لقب وهذا ما أحاول فعله الآن، أن أحقق واحدًا بنفسي".

بلغت معدلات جاكسون 18.6 نقطة و6.8 متابعات وتمريرة حاسمة وسرقة للكرة مع ممفيس صاحب ثالث أفضل دفاع في الدوري في الموسم المنتظم والذي أنهاه في المركز الثاني في المنطقة الغربية بسجل 51-31.