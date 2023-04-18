موقف غريب من نجم الأهلي المصري.. طرد مستحق وأسرع عقوبة من النادي (فيديو)

تعرض حارس مرمى فريق الأهلي والمنتخب المصري إلى الطرد المباشر في اللحظات الأخيرة من مباراة الأهلي وسموحه في الجولة 26 من الدوري المصري، نتيجة الاعتداء على لاعب فريق سموحه في موقف غريب وغير مبرر من الحارس الدولي ليخسر الفريق جهوده في المباريات المقبلة.

ونال محمد الشناوي البطاقة الحمراء والطرد المباشر خلال مباراة الأهلي وسموحة بعد الاعتداء على أحمد حكم لاعب الفريق السكندري بدون كرة، في المباراة التي فاز فيها الأهلي على سموحة، بثنائية نظيفة، ليواصل الفريق صدارته للبطولة.

وفي رد فعل سريع من النادي الأهلي ومدير الفريق سيد عبد الحفيظ، أعلن النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بعد المباراة مباشرة.

وأعلن الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمد الشناوي عما بدر منه.

ويذكر أن الأهلي المصري يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الأهلي في البطولة.